В Одесской области зафиксировали еще 20 случаев заболевания коронавирус

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По словам чиновника, за неделю количество пациентов увеличилось вдвое

В Одесской области по состоянию на вечер 16 апреля подтвердили еще 20 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый на странице в Facebook.

"Только что мы получили от ГУ "Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины" тревожный сигнал. Официально подтверждено 20 случаев заболевания коронавирус", - сказано в сообщении.

Новые случаи зафиксированы:

-в Одессе - двое человек 1949 г.н. и 1998 г.н.

-в Подольске - двенадцать человек в возрасте от 31 до 67 лет.

-в Черноморске - трое человек от 57 до 87 лет.

-в Арцизе - 24-летний пациент.

-в Ананьєвському районе - 46-летний пациент.

-в Саратском районе - 61-летний пациент.

"За неделю количество пациентов увеличилось вдвое. Вирус распространяется дальше. Но пик, по данным Министерство здравоохранения, будет в следующие две недели. Призываю всех жителей Одеской области строго придерживаться рекомендаций медиков и уменьшить количество социальных контактов. Берегите себя и будьте здоровы", - добавил глава ОГА.

по Состоянию на 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержден случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.