В Одесской области задержали мужчину, который незаконно переправлял лиц через госграницу

Государственная граница Фото из открытых источников

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении

Правоохранители в Одесской области задержали мужчину, который пытался незаконно переправить на территорию Приднестровья своего земляка. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"Хорошо ориентируясь на местности, мужчина пытался пешком в обход украинско-молдавских пунктов пропуска, перевести на территорию Приднестровья своего земляка. За свои услуги правонарушитель запросил 15 тысяч гривен. Пять из них, по договоренности, ему отдали сразу, остальное мужчина должен был получить уже после выполнения соглашения - на территории соседней Приднестровской Молдавской Республики", - говорится в сообщении.

Сейчас двух мужчин задержали правоохранители, решается вопрос относительно сообщения о подозрении.

Новости по теме: Перед полным закрытием пункты пропуска на западной границе штурмуют тысячи трудовых мигрантов

Напомним, ранее полиция разыскала 9 из 10 жителей Харькова, которые после возвращения из-за границы указали неверные контактные данные, чтобы их не проверили на соблюдение режима самоизоляции.