live
Новости » Общество Читати новину українською

В Одесской области суд отменил "региональный" статус русского языка

Фото из открытых источников

Таким образом было отменено решение облсовета 8-летней давности

Одесский окружной админсуд отменил статус русского языка в области как регионального. Об этом сообщил активист Святослав Литинский в Фейсбук.

Отмечается, что соответствующее решение было принято вчера, 3 декабря. "Отныне все ссылки на решения областного совета о внедрении регионального языка являются ничтожными", - говорится в посте.

Как сообщает "Бабель", таким образом суд признал противоправным и отменил решение Одесского облсовета от 15 августа 2012 года, о предоставлении русскому языку статуса регионального. Тогда это решение базировалось на законе "Об основах государственной языковой политики", который в 2018 году был отменен из-за признания неконституционным.

При этом Святослав Литинский добился отмены статуса регионального языка в Одессе, Днепропетровской и Донецкой областях. Сейчас идет суд в Харькове.

Новости по теме: Языковой закон: Готова ли сфера услуг исключительно к украинскому

Напомним, недавно языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал некоторые местные советы отменить решение о функционировании региональных языков. Также он попросил генпрокурора Ирину Венедиктову через суд отменить соответствующие решения.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Укрзализныця" займется редизайном пассажирских вагонов: Что именно изменится "Укрзализныця" возобновляет продажу чая и кофе в поездах. Названа дата Укрзализныця назначила дополнительные поезда на новогодние праздники Укрзализныця добавит поезда на новогодние праздники: куда и как сэкономить на билетах
Loading...

программы канала ZIK

Протесты предпринимателей. Локдауну быть? Внешнее управление | Ток-шоу
Антон Геращенко | Карантинные запреты и реформирование полиции |
Протесты предпринимателей. Коронавирус в Украине. Укроборонпром расформируют | Детали дня | 03.12.20
Ссора Порошенко с ветераном АТО. Гимн Венгрии на Закарпатье. Бюджет-2021 | Ток-шоу
Скандал в одесской больнице.
Светлана Крюкова | Ток-шоу