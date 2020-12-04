В Одесской области суд отменил "региональный" статус русского языка

Фото из открытых источников

Таким образом было отменено решение облсовета 8-летней давности

Одесский окружной админсуд отменил статус русского языка в области как регионального. Об этом сообщил активист Святослав Литинский в Фейсбук.

Отмечается, что соответствующее решение было принято вчера, 3 декабря. "Отныне все ссылки на решения областного совета о внедрении регионального языка являются ничтожными", - говорится в посте.

Как сообщает "Бабель", таким образом суд признал противоправным и отменил решение Одесского облсовета от 15 августа 2012 года, о предоставлении русскому языку статуса регионального. Тогда это решение базировалось на законе "Об основах государственной языковой политики", который в 2018 году был отменен из-за признания неконституционным.

При этом Святослав Литинский добился отмены статуса регионального языка в Одессе, Днепропетровской и Донецкой областях. Сейчас идет суд в Харькове.

Новости по теме: Языковой закон: Готова ли сфера услуг исключительно к украинскому

Напомним, недавно языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал некоторые местные советы отменить решение о функционировании региональных языков. Также он попросил генпрокурора Ирину Венедиктову через суд отменить соответствующие решения.