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В Одесской области от COVID-19 умер пациент без симптомов

Фото из открытых источников

Вероятно, он заразился от своей жены

В Одесской области от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, умер пациент, который не имел никаких симптомов. Об этом сообщает Думская

Согласно сообщению, умер мужчина 1941 года рождения, который проживал в Лиманке Овидиопольского района (Хутор Музикевича).

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"Он инвалид 2 группы с повреждениями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Болезнь протекала у него бессимптомно, и он находился в самоизоляции, заразившись, по предварительным данным, от жены", - рассказали изданию в облгосадминстрации.

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Напомним, по состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине лабораторно подтверждены 51 224 случаи коронавирусной инфекции

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