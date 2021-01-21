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В Одесской области демонтировали один из последних памятников Ленину

В течение месяца должны демонтировать последний в области памятник

Руководство Васильевского сельского совета Болградского района Одесской области демонтировало памятник Владимиру Ленину в деревне Калчева. Об этом сообщил руководитель Южного регионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк, передает Укринформ.

"Памятник главарю российского пролетариата был демонтирован под контролем полиции после официального обращения заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Анастасии Боднар в исполком Васильевского сельсовета Болградского района о выполнении требования закона о декоммунизации", - отметил Гуцалюк.

По его словам, 15 января руководство ОГА также обратило внимание исполкома Суворовского сельсовета Измаильского района о необходимости сноса памятника Ленину в селе Старые Трояны на территории этой ОТГ.

"В случае игнорирования местными должностными лицами требований закона и обращения руководства ОГА виновники будут привлечены к ответственности", - подытожили в ОГА.

Как известно, это последние два памятника российскому революционеру Владимиру Ленину, обнаруженные в прошлом году на территории Одесской области.

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Ранее сообщалось, что недалеко от станции метро "Почайна" в Киеве неизвестные "бизнесмены" установили памятник одному из вождей СССР Владимиру Ленину. Изобретательные предприниматели предлагали фото за 20 гривен, видео - за 50 гривен.

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