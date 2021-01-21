В Одесской области демонтировали один из последних памятников Ленину

В течение месяца должны демонтировать последний в области памятник

"Памятник главарю российского пролетариата был демонтирован под контролем полиции после официального обращения заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Анастасии Боднар в исполком Васильевского сельсовета Болградского района о выполнении требования закона о декоммунизации", - отметил Гуцалюк.

По его словам, 15 января руководство ОГА также обратило внимание исполкома Суворовского сельсовета Измаильского района о необходимости сноса памятника Ленину в селе Старые Трояны на территории этой ОТГ.

"В случае игнорирования местными должностными лицами требований закона и обращения руководства ОГА виновники будут привлечены к ответственности", - подытожили в ОГА.

Как известно, это последние два памятника российскому революционеру Владимиру Ленину, обнаруженные в прошлом году на территории Одесской области.

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Ранее сообщалось, что недалеко от станции метро "Почайна" в Киеве неизвестные "бизнесмены" установили памятник одному из вождей СССР Владимиру Ленину. Изобретательные предприниматели предлагали фото за 20 гривен, видео - за 50 гривен.