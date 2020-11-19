В Одессе выловили окуня-гермафродита. Фото
Редкую рыбу выловили ученые центра Югниро в Одесском заливе
В расставленные на бычка сети попался Каменный окунь - рыба-гермафродит, которая поочередно выполняет функции самца и самки. Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства Украины.
Специалисты уточнили, что такие редкие виды рыб позволяют ученым глубже оценить состояние Черноморской ихтиофауны.
"Каменный окунь - один из лучших хищников Черного моря, мастер подводной маскировки. Цвет его тела полностью совпадает с цветом каменных водорослей. Обычно рыба достигает длины 30 см и веса около 250 граммов. Ее тело сплющено и покрыто мелкой чешуей", - говорится в сообщении.
Кроме того, каменный окунь занесен в Красную книгу Украины в связи с малой численностью популяции.
"Каменный окунь - гермафродит, в половых железах каждой особи развиваются как женские, так и мужские половые клетки. При этом икра и молочко у одной особи созревают в разное время, и он поочередно выполняет функции самки и самца", - поясняют ученые.
Ранее сообщалось, что в Украине с 1 ноября 2020 года в большинстве водоемов устанавливается запрет на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах.