В Одессе выловили окуня-гермафродита. Фото

Редкую рыбу выловили ученые центра Югниро в Одесском заливе

Окунь-гермафродит Facebook-страница Госрыбагентства Украины

В расставленные на бычка сети попался Каменный окунь - рыба-гермафродит, которая поочередно выполняет функции самца и самки. Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства Украины.

Специалисты уточнили, что такие редкие виды рыб позволяют ученым глубже оценить состояние Черноморской ихтиофауны.

Окунь-гермафродит Facebook-страница Госрыбагентства Украины

"Каменный окунь - один из лучших хищников Черного моря, мастер подводной маскировки. Цвет его тела полностью совпадает с цветом каменных водорослей. Обычно рыба достигает длины 30 см и веса около 250 граммов. Ее тело сплющено и покрыто мелкой чешуей", - говорится в сообщении.

Кроме того, каменный окунь занесен в Красную книгу Украины в связи с малой численностью популяции.

"Каменный окунь - гермафродит, в половых железах каждой особи развиваются как женские, так и мужские половые клетки. При этом икра и молочко у одной особи созревают в разное время, и он поочередно выполняет функции самки и самца", - поясняют ученые.

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