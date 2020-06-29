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В Одессе вода на пяти пляжах не соответствует нормам, - Минздрав

Фото из открытых источников

Вода не соответствовала по санитарно-микробиологическим показателям

На пяти пляжах Одессы выявили несоответствие взятых образцов  воды санитарно-микробиологическим показателям. Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного лабораторного центра МЗ

"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах г. Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели было исследовано 93 пробы морской воды, из них не соответствовало нормативным требованиям – 13 проб", - говорится в сообщении. 

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Как отмечается, несоответствие установленным требованиям обнаружили на таких одесских пляжах: 13ст. В. Фонтана, 16ст. В. Фонтана, 10ст. В.Фонтана, "Аркадия" и "Дельфин".

Кроме этого, девять проб были исследованы на санитарно-химические показатели.  Все пробы отвечали гигиеническим требованиям.

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Напомним, недавно в Одессе из-за утечки топлива с затонувшего танкера "Делфи", который повлек загрязнение моря, для отдыхающих закрыли пляж "Дельфин".

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