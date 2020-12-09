В Одессе раскопали руины древней крепости: С этого места мог зародиться город
Во время раскопок археологи также нашли фрагменты керамики, амфор и Скифского фаянса
В Одессе под Приморским бульваром нашли остатки древней крепости. По словам ученых, с этого места мог зародиться город. Об этом сообщает "Сегодня".
Как отмечается, остатки крепости археологи откопали на глубине нескольких метров.
"Ежедневно археологи и студенты-историки выкапывают по несколько тонн земли возле памятника Дюку де Ришелье. Уже нашли остатки валов артиллерийской батареи, которую строил один из основателей города-Франц де Воллан", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, среди старинных находок есть фрагменты керамики, амфор, и скифского фаянса. Также в издании добавили, что, если археологи найдут дворец, то он может стать новой туристической Меккой в самом центре Одессы.
"Вот мы выбрали подходящее место, которое предсказуемо является воротами. Разбили раскопки и сейчас где-то приближаемся к тому горизонту, где эта аномалия в общем проявилась ", - отметил доктор исторических наук Андрей Красножон.
Напомним, недавно археологи на побережье Черного моря обнаружили руины колодца раннехристианского монастыря. По данным исследователей, находке примерно 1500 лет.