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В Одессе представители малого бизнеса вышли на протест. Фото

По словам активистов, Минздрав манипулирует показателем заболеваемости коронавирусом

В Одессе владельцы малого бизнеса вышли на митинг против возможного ужесточения карантина в области. Об этом пишет PavlovskyNEWS.

Сообщается, что несколько десятков авто сигналили у стен обладминистрации, чтобы выразить свой протест. Активисты считают, что власть действует в угоду крупному бизнесу и под предлогом карантина пытается уничтожить малый.

По их словам, Минздрав манипулирует показателем заболеваемости коронавирусом в Одесской области. Люди утверждают, что вторую волну ограничений малый бизнес уже не переживет. В связи с этим они готовы ехать и добиваться серьезного разговора с Зеленским, если он их не услышит сегодня.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в вязи с несоблюдением карантинных ограничений на пляжах Одессы во время этих выходных, в Украине прогнозируется вспышка COVID-19.

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