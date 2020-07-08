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В Одессе подсчитали убытки от аварии Delfi, предварительно вышло более 410 тысяч гривен

Танкер Delfi

 Александр Захаров / Facebook

Конечная сумма будет известна, когда судно уберут

Государственная экологическая инспекция Украины в Одесской области предварительно рассчитала, что размер ущерба в результате аварии нефтяного танкера Delfi у берегов Одессы составляет 15 204,73 доллара (почти 410,2 тыс. гривен). Об этом говорится в ответе ведомства на запрос hromadske.

Как отмечает Госэкоинспекция региона, вынести претензии, то есть документ, подтверждающий сумму ущерба можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию и после удаления его из акватории Черного моря.

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"Окончательный расчет будет возможно только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции по объемов нефтепродуктов, которые были на судне до осуществления загрязнения, которые остались после завершения операции по подъему судна", - говорится в документе.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский во время визита в Одесскую область посетил район затопления танкера Delfi, чтобы проверить, как убирают танкер. 

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