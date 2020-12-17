В Одессе первоклассница "заминировала" школу, чтобы пойти домой поиграть с котенком

Одну из одесских школ заминировали Фото из открытых источников

Правоохранители эвакуировали 440 человек, которые находились в здании

Поутру правоохранители получили анонимное заявление о заминировании школы в Суворовском районе Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Телефонное сообщение в полицию поступило сегодня в 09.45. На место происшествия были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи", - говорится в сообщении.

В результате проведения спецоперации по "разминированию" одесского учебного заведения, правоохранители эвакуировали 440 человек, среди которых были ученики, учителя и работники школы. Впрочем взрывчатку так и не обнаружили.

Впоследствии оказалось, что на спецлинию "102" позвонил 6-летняя ученица первого класса этой же школы. Свой поступок ребенок объяснил желанием поскорее пойти домой и поиграть с котиком.

Полицейские провели беседу со школьницей и попросили ее не звонить в спецслужбы в шутку.

При этом добавляется, что за совершенные девочкой действия, ее родителям придется понести наказание, поскольку сама правонарушительница еще маленькая для привлечения к ответственности.

Ранее сообщалось о заминирование столичного учебного заведения. Из киевской школы эвакуировали 100 человек.