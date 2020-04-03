В Одессе неизвестные сожгли авто активиста "Правого сектора"

Сгоревшее авто Фото: Сеть Facebook

Нацполиция Одесской области уже начала расследование данного преступления

В ночь на 3 апреля неизвестные сожгли автомобиль Меrcedes С-350, который принадлежал жене предпринимателя и активиста "Правого сектора" Демьяна Ганулы. Об этом активист написал в Facebook.

"Сегодня ночью мне сожгли автомобиль. Свызываю это с моей общественной деятельностью. Сейчас проверяю подозрительных, вечером напишу подробно кто это может быть", - написал Ганул.

По информации Укринформа, Нацполиция Одесской области уже начала расследование данного преступления.

"Следователи Приморского отдела полиции Приморского расследуют обстоятельства возгорания легкового автомобиля Mercedes С-350, припаркованного на улице Успенской, что произошло около трех часов ночи. На место происшествия выезжали спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа полиции", - рассказала руководитель отдела коммуникаций ГУ Нацполиции области Любовь Гордиевская.

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