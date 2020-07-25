В Одессе не смогли поднять танкер "Делфи": Созывают экстренную комиссию по ЧС

Затонувший танкер "Делфи" Facebook-страница главы Одесской ОГА Максима Куцего

Буксиры технически не способны повернуть судно на ровный киль

В Одессе не смогли поднять затонувший танкер "Делфи" и ликвидировать его с акватории, в связи с этим в области созывают экстренную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Об этом 25 июля сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Очередная попытка судовладельца поднять танкер "Делфи" завершилась неудачей.

Буксиры оказались технически несостоятельными вернуть судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены", - говорится в сообщении.

Так, глава Одесской ОГА отметил, что администрация морских портов Украины (АМПУ) должна немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы. Кроме этого, владелец судна должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ.

Для этого завтра я созываю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в Одесской областной государственной администрации", - добавил Куцый.

Отмечается, что на днях будет обнародован план подъема танкера. Кроме этого, АМПУ в кратчайшие сроки должна взять на себя реализацию ликвидации и уборки "Делфи" с городского пляжа.

Напомним, 22 ноября 2019 года танкер "Делфи" из-за сильного шторма сорвало с якоря и он сел на мель. В результате эвакуировали трех членов экипажа. С того момента танкер остался в море.

Позже, 21 июня 2020 года, вблизи побережья Одессы с затонувшего "Делфи" произошел разлив топлива, купание в море запретили. Ситуация повторилась 24 июня, в результате этого закрыли пляж.

По словам министра инфраструктуры Украины, затопление судна "Делфи" предоставят статус техногенной катастрофы.