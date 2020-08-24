Радикалы в прямом эфире напали на Плачкову, Гиганова и съемочную группу ZIK в Одессе

Нападение на журналистов ZIK Телеканал ZIK

В эфире находились депутат Одесского горсовета Богдан Гиганов и нардеп Татьяна Плачкова

В Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK ко Дню Независимости Украины представители "Национального Корпуса" напали на съемочную группу.

Отметим, группа радикалов нацкорпуса ворвалась в кадр и начала толкать журналистов, а также приглашенных гостей - Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова. Во время столкновения, нападавшие также повредили стойки.

"То, что происходило сейчас, это полностью, с молчаливого согласия, срежиссировано одесской властью. Это сделано специально, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе. Такой произвол, разгул национализма, возможен только при максимальном содействии одесской власти. Нападение на нас - это провокация в такой выдающийся день для страны", - подчеркнул депутат Одесского горсовета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Богдан Гиганов.

"В эфире канала ZIK, во время онлайн-марафона ко Дню Независимости, на меня и депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова напали радикалы нацкорпуса. Отдельного внимания заслуживают действия муниципальной стражи, которая почему-то встала на защиту радикалов! Мы не допустим и Одесса не допустит, чтобы мэр Труханов такими действиями раскачивал порядок в Одессе!",- заявила народный депутат от фракции" оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспектирования столичных парков и спортивных площадок. Неизвестные молодые люди напали на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.

В МВД отреагировали на нападение на съемочную группу и заверили, что все нападавшие будут установлены и наказаны.