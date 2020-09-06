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В Одессе началась финальная стадия поднятия танкера "Делфи"

Затонувший танкер "Делфи" Facebook-страница главы Одесской ОГА Максима Куцего

Операция по поднятию судна будет проходить в пять этапов

В воскресенье, 6 сентября, в Одессе начался финальный этап операции по подъему и отбуксировки танкера "Делфи", который затонул в Черном море в прошлом году. Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. 

"Начинаем финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера "Делфи". Все испытания завершены, экологическое состояние - в норме, и полная готовность к завершающей операции", - написал Криклий. 

Отмечается, что завершающая операция по поднятию танкера "Делфи" включает пять этапов:

  • откатка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на грунте;
  • испытания водоточности;
  • перемещение на глубину;
  • заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";
  • подтверждение возможности перехода из акватории и собственно переход.

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Напомним, 22 ноября 2019 года танкер "Делфи" из-за сильного шторма сорвало с якоря и он сел на мель. В результате эвакуировали трех членов экипажа. С того момента танкер остался в море.

Позже, 21 июня 2020 года, вблизи побережья Одессы с затонувшего "Делфи" начало разливаться топливо.

К слову, в этом году танкер несколько раз пытались поднять, однако попытки заканчивались неудачей. 

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