В Одессе медузы заполонили воды Черного моря. Видео

Медузы заполонили море в Одессе "Думская"

Морские жители расположились вблизи Одесского морского вокзала

Пляжи Одессы заполонило невероятное количество медуз. Соответствующие видео опубликовали пользователи в Youtube.

Как видно на одном из видео, медуз заметили воды вблизи одесского морского вокзала.

Автор другого не указал место съемки, однако там также видно много медуз. Оба видео опубликованы в понедельник, 12 октября.

Ранее сообщалось, что в реке Днепр из-за аномальной жары появились маленькие медузы. Как сообщалось, данный вид медуз не представлял никакого вреда и опасности для человека.