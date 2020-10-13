В Одессе медузы заполонили воды Черного моря. Видео
Морские жители расположились вблизи Одесского морского вокзала
Пляжи Одессы заполонило невероятное количество медуз. Соответствующие видео опубликовали пользователи в Youtube.
Как видно на одном из видео, медуз заметили воды вблизи одесского морского вокзала.
Автор другого не указал место съемки, однако там также видно много медуз. Оба видео опубликованы в понедельник, 12 октября.
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Ранее сообщалось, что в реке Днепр из-за аномальной жары появились маленькие медузы. Как сообщалось, данный вид медуз не представлял никакого вреда и опасности для человека.