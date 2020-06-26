В Одессе из-за утечки топлива с "Делфи" закрыли пляж

Пляж "Дельфин" Фото с открытых источников

Причиной закрытия пляжа стало загрязнение воды в море

В Одессе из-за утечки топлива с затонувшего танкера "Делфи", которое загрязнило море, для отдыхающих закрыли пляж "Дельфин". Об этом сообщает официальный сайт города Одесса.

Как отмечается, накануне, 25 июня, состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Комиссия рассмотрела вопрос о дополнительных мерах безопасности на территории пляжа "Дельфин" возле затонувшего танкера-бункеровщика DELFI", – говорится в сообщении.

В было принято решение ограничить доступ отдыхающих на пляж в этом районе побережья.

Причиной такого решения стала утечка нефтепродуктов с танкера, который продолжается. Кроме этого, в воде в районе траверс 10 и 10-а пляжа было обнаружено чрезмерную концентрацию нефтепродуктов и загрязнение воды.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, вблизи побережья Одессы с затонувшего танкера "Делфи" произошел разлив топлива, в связи с этим купание в море стало опасным.

А через несколько дней стало известно о еще одной утечке топлива с танкера "Делфи", который находится на мели. По предварительной информации, загрязнение воды в море превышает норму в 16 раз.