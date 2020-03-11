В Одессе детские больницы переполнены из-за роста заболеваемостью гриппом

На сегодня из-за ОРВИ и гриппа в городе не работает 115 классов, что меньше, чем семь дней назад

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе переполнены детские больницы. Об этом сообщает "Думская".

Предполагается, что в связи с этой ситуацией, возможен новый карантин в одесских школах. По данным очевидцев, в пульмонологических отделения детских клиник Одессы пациентов заключают даже в коридорах.

"По информации муниципального департамента образования и науки, сегодня из-за ОРВИ и гриппом в городе не работает 115 классов, что меньше, чем семь дней назад. Однако сложная ситуация сохраняется. За прошедшую неделю вирусы подхватили 6322 одесситы, 80% из которых составили дети и подростки", - сказано в публикации.

Сегодня городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассмотрит вопрос о новом карантин в школах. Предыдущий карантин в Одессе длился с конца января по первую половину февраля.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреєсус назвал четыре основные различия между китайским коронавирусом COVID-19 и гриппом.

3 марта, в Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания коронавірусною инфекцией у мужчины, который 26 февраля приехал из Италии.

Согласно последним данным, за весь период Министерство здравоохранения получило 40 подозрений относительно заболевания COVID-19 в Украине. А по состоянию на 10 марта на территории страны зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай коронавирус.

в Целом в мире коронавирус подтвердился в 114 тысяч человек.