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В Одессе больных COVID-19 будут размещать на морвокзале и в санатории

Морской вокзал в Одессе Фото из открытых источников

Ранее резервной базой рассматривали спорткомплекс "Олимпиец"

В Одесской области как резервные базы для размещении больных на коронавирус COVID-19 в случае, когда больницы третьей волны будут переполнены, подготовят морвокзал и санаторий Чкалова. Об этом заявил заместитель председателя ОГА Вячеслав Овечкин, сообщает "Думская". 

"Мы определили как объекты для развертывания госпиталей здание морского вокзала и санаторий имени Чкалова", - отметил Овечкин.

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Он также уточнил, что сейчас никаких работ в спорткомплексе "Олимпиец" не ведется, там идет спортивный процесс. 

Кроме этого, директор департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева отметила, что ситуация с COVID-19 контролируемая. Свободный коечный фонд есть, и разворачивают новые места для больных.

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Напомним, по состоянию на 6 ноября в Украине 440 188 человек заболели коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни. 

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