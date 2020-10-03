В Одессе активисты устроили пикет: Требовали уволить главу управления транспортной инфраструктуры

Под Одесской ОГА активисты требовали уволить руководителя управления транспортной инфраструктуры 5 Канал

В субботу, 3 октября, под зданием Одесской ОГА активисты устроили пикет с требованием уволить руководителя управления транспортной инфраструктуры. В знак протеста участники акции повесили на здание администрации наклейки и краской на асфальте нарисовали призыв уволить чиновника. Об этом сообщает 5 канал.

Как отмечается, руководителю управления транспортной инфраструктуры вменяют махинации с тендерами по областным перевозкам.

"Сюда пришли родственники и работники черноморской транспортной компании, водители, просто неравнодушная общественность. В сентябре этого года состоялся конкурс, заседание конкурсной комиссии по участию в транспортных перевозок области. И вот Андрей Орехов, как председатель, на этом конкурсе он единолично принимал решение, кого надо рассматривать кого не рассматривать, несмотря на то – соблюденные законы, не соблюдены. Человек говорил – эта компания не будет участвовать и ничего нельзя было сделать, без всяких голосований, единолично и есть основания у людей, которые сегодня пришли, считать, что это коррупция", – отметил организатор митинга Виталий Черный.

Протестующие также заявили, что несмотря на представленные документы, Черноморской транспортной компании так и не разрешили участвовать в тендере по 8-ми объектам конкурса. В то же время неравнодушная община убеждена, что причины надуманные.

"Он назвал причину, что якобы там под арестом транспортные средства, но там был представитель полиции, и представитель полиции не подтвердил эту информацию, соответственно, это выдуманная на ходу такая отговорка, причина для отказа. Говорят, он требует от 5 млн долларов и более", – добавил общественный активист Юрий Горовец.

В знак протеста активисты нацепили на здание ОГА наклейки и краской на асфальте нарисовали призыв освободить чиновника. В результате на них составили админпротокол.

Кроме этого, активисты требовали организовать встречу с руководством области, однако их требование не было выполнено.

"Организовать встречу с кем-то из руководства нет возможности потому, что карантин, заболели люди. Поэтому лучше чтобы было написано на бумаге и дальше рассматривалось в установленном порядке", – сообщил начальник отдела коммуникации с общественностью Одесской ОГА Сергей Сенча.

Свои требования в отношении чиновника активисты пообещали оформить в ближайшее время. Также митингующие анонсировали дальнейшие пикеты, в частности, перед прокуратурой и антикоррупционным бюро.

"Пока чиновник не увидит какого-то массового сопротивления, массового давления, пока это не увидит собственно глава администрации, ничего не будет, дальше будет оказываться произвол", – подчеркнул общественный активист Осип Луганский.

Напомним, ранее работники Одесской киностудии устроили акцию протеста под зданием Офиса президента. В частности, министра культуры Александра Ткаченко обвинили в "дерибане знаменитой киностудии".