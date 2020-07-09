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В ОБСЕ подтвердили введение российской валюты в ОРДЛО

Фото из открытых источников

Это углубляет разрыв между контролируемыми правительством и временно оккупированными районами Донбасса

Координатор Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в экономической рабочей группе ТКГ Ульрих Бранденбург подтвердил введение российской валюты на неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом 9 июня заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, сообщает "Укринформ". 

"Координатор ОБСЕ в экономической рабочей группе Трехсторонней контактной группы Бранденбург подтвердил на неофициальном брифинге 8 июня введения российской валюты в оккупированных районах Донбасса", – отметил Евгений Цимбалюк.

Кроме этого, он напомнил, что ранее СММ ОБСЕ подтвердила решение так называемых администраций самопровозглашенных "Л/ДНР" сделать русский язык единственным "официальным" языком. Отмечается, что это предполагает изъятие украинского языка из учебных программ с сентября 2020 года.

Также представитель Украины отметил, что такие решения углубляют разрыв между контролируемыми правительством и временно оккупированными районами Донбасса. По его словам, это подрывает будущие перспективы реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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"Продолжающаяся так называемая "паспортизация" и привлечение владельцев этих незаконно выданных российских паспортов к голосованию за поправки в конституцию РФ стало очередным серьезным нарушением суверенитета Украины", – подытожил Цымбалюк.

Напомним, недавно представитель украинской делегации в ТКГ заверил, что жителей ОРДЛО и аннексированного Крыма, которые получили российское гражданство, не будут лишать паспортов граждан Украины.

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