В НСЗУ рассказали, какие услуги при травмах можно получить в больнице бесплатно

Фото из открытых источников

Никакого лимита на пребывание в стационаре и получение этих бесплатных услуг нет

В Национальной службе здоровья Украины назвали услуги, которые должны быть бесплатными в медучреждениях для травмировавшихся людей. Об этом в НСЗУ рассказали в Facebook.

Если человек травмировался, прежде всего нужно выяснить, нужна ли медицинская помощь и может ли человек самостоятельно добраться до травмпункта. Узнать, в какое медицинское учреждение нужно ехать в случае травмы, поможет звонок на 103.

Если человек не может двигаться или самостоятельно добраться до больницы, по этому номеру необходимо вызвать скорую помощь. Приехав на вызов, бригада скорой оценит состояние пациента, поставит предварительный диагноз и транспортирует пациента в соответствующее медицинское учреждение, если для этого будет необходимость. Если человек с травмой нуждается в стационарной помощи, пациент получит такую помощь в учреждении, которое имеет контракт с НСЗУ по пакету "Стационарная помощь взрослым и детям без хирургических вмешательств" или "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

Новости по теме: Звонить только при смерти: Новые правила Кабмина для скорой помощи

Если человек с травмой не нуждается в стационарной помощи, то бригада скорой отвозит такого пациента в ближайшую больницу. Пациент получит помощь в учреждении, которое имеет контракт с НСЗУ по пакету амбулаторной помощи.

Медицинская помощь является бесплатной для пациента. В частности, на месте происшествия: на улице, дома, в общественных местах, на производстве, в различных учреждениях.

Чтобы получить такую помощь, пациенту не нужна декларация с врачом или направление от него. Если госпитализация не требуется, пациент получает медицинскую помощь в рамках пакета "Амбулаторная специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь". Обращаться к семейному врачу по направлению к травматологу на этапе получения первой неотложной помощи не нужно.

Новости по теме: В Украине ввели новые критерии приоритета по вызову скорой помощи

Это та помощь, которую пациент получает от врачей узкой специализации. Таких, как, например, хирург или ортопед-травматолог и другие. Это также выполнение ими лечебных процедур или малых хирургических вмешательств, проведение исследований и обследований пациента в амбулаторных условиях, а также лечение в условиях дневного стационара. Если пациента с травмой госпитализировали, то в бесплатный пакет по оказанию медицинской помощи в стационаре медучреждения включено:

инструментальные и лабораторные обследования;

оказание медицинской помощи, направленной на облегчение, снятие или устранение симптомов и проявлений заболевания, нормализацию нарушенных процессов жизнедеятельности и др.;

проведение хирургических операций с обеспечением анестезии и послеоперационный мониторинг пациента, обезболивание и последующая медикаментозная терапия;

круглосуточный врачебный и медсестринский уход;

медицинская реабилитация в остром периоде.

Если посчитать, сколько выделяет государство в виде страхового финансового пакета пациенту с травмой, то в НСЗУ говорят про такие цифры:

на лечение переломов костей, черепа, позвоночника или костей туловища - 8000 грн;

на операции на костно-мышечной системе - 7356 грн.

Но иногда полученная травма может быть тяжелой и потребовать не только оперативного вмешательства, но и дорогостоящих расходных материалов. Таких, как "протезы" или накостные металлоконструкции.

В тариф на медицинские услуги не включена стоимость дорогостоящих расходных материалов. Но они обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета. Если после травмы пациент будет нуждаться в длительной реабилитации, то это также предусмотрено Программой медгарантий в рамках пакета "Медицинская реабилитация взрослых и детей от 3-х лет с поражением опорно-двигательного аппарата".

НСЗУ оплачивает услуги по медицинской реабилитации как в условиях стационара, так и на амбулаторном уровне пациентам в подостром и восстановительном периодах.

В рамках Программы медицинских гарантий пациент получает бесплатно следующие основные услуги по медицинской реабилитации:

обзор и консультации;

формирование индивидуальной программы реабилитации;

мониторинг состояния пациента;

консультации врачей других специальностей;

услуги по медицинской реабилитации;

обучение пациентов/семьи/смотрителей особенностям ухода за человеком, предотвращению возможных осложнений и соблюдению рекомендаций.

Изданию "Украинская правда. Жизнь" в НСЗУ сообщили, что никакого лимита на пребывание в стационаре и получения этих бесплатных услуг нет.

Пациент должен получить в стационаре весь комплекс медицинских услуг, которые ему нужны для завершения лечения. Если же врачи требуют деньги за бесплатные услуги, можно подать жалобу на сайте НСЗУ. В жалобе нужно указать название больницы, должность, фамилию, имя и отчество человека, отказавшегося оказать помощь.

Новости по теме: УПЦ передала медицинским учреждениям и нуждающимся 2,5 миллиона гривен и более 450 тонн гуманитарной помощи

Напомним, парламент 3 декабря во втором чтении принял законопроект "О реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности". Им предусмотрено, что такой вид помощи граждане смогут получить с самого начала заболевания или травмы непосредственно в учреждениях здравоохранения.