В новогоднюю ночь полиция будет "колядовать" от кафе до кафе, - Савченко

Надежда Савченко Скриншот из видео

Правоохранители "не увидят" нарушений, убеждена бывший народный депутат

В новогоднюю ночь полиция будет "колядовать" от кафе до кафе, а празднование в ресторанах не завершится вплоть до 2 января.

Таков прогноз по соблюдению карантинных ограничений на Новый год в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK сделала народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Гостья ток-шоу убеждена, что карантинные ограничения по работе заведений общественного питания до 1 часа ночи 1 января украинцы будут обходить разными способами, а сами рестораны закроются не раньше, чем после полуночи 2 января.

"В 12 ночи зажгут бенгальские огни, отметят, в 1 час ночи погасят свет, сделают светомаскировку на окнах. Полиция скажет – все закрыто. Полицию угостят вкусным шашлыком, накроют стол, поставят выпивку, поблагодарят за службу, за охрану. Полиция поест, выйдет, сядет в машину, возьмет еще с собой, и будет вежливо охранять, пока до 2-го числа 1 ночи будут гулять те, кто остался в закрытом помещении", – говорит Надежда Савченко.

Такая же ситуация, прогнозирует она, будет и в небольших городах и в селах.

"Маленькие кафе, которые расположены, например, по трассам Украины, где-то по каким-то сельским дорогам, туда, максимум, доедет наряд полиции, скажем так, районный, который будет колядовать от кафе к кафе. У "Трех тещ" они наедятся вареников, доедут до "Лесного лося" – выпьют водки и тому подобное. Наколядуют себе мешок денег. Поблагодарят людей, что те отдыхают, рестораны поблагодарят полицию за охрану, и так мы проведем счастливо Новый год", – прогнозирует Надежда Савченко.

Напомним, украинское правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Также сообщали, что Кабинет министров продлил действие карантина в Украине из-за стремительного распространения коронавируса до конца февраля 2021 года.