В Николаевской области обнаружили эпицентр распространения коронавируса

Все случаи выявлены в Вознесенском районе

COVID-19 РИА Новости

Все случаи заражения коронавирусной болезнью COVID-19 в Николаевской области выявлены в Вознесенском районе. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Согласно сообщению, по состоянию на 09:00 вторника, 14 апреля, в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев COVID-19.

Как отмечается, 14 апреля было выявлено 9 новых случаев: 2 человека проживают в с. Вороновка, 6 человек из г. Вознесенск (4 из одной семьи) и 1 человек из с. Прибужаны.

Известно, что все они принадлежат к тесному кругу общения лиц, у которых обнаружили коронавирус ранее, по религиозному признаку.

Напомним, первые два случая заболевания коронавирусом в Николаевской области зафиксировали 11 апреля, это был последний регион Украины, где обнаружили COVID-19.