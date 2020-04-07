В Николаевской области госпитализировали девятерых человек с подозрением на коронавирус
Также в регион отправят проверить, правильно ли проводят тестирования
В Николаевской области в областной инфекционной больнице находятся девять человек, у которых подозревают коронавирус COVID-19. Об этом сообщает Офис президента.
Согласно сообщению, во время совещания президента Владимира Зеленского с главами областных государственных администраций и городскими главами по противодействию распространению коронавируса глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находятся девять пациентов с подозрением на коронавирус.
Также он добавил, что пока ни один тест на COVID-19 не показал положительного результата.
Как отмечается, участники совещания решили направить в регион проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса.