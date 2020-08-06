В Николаевском порту почти год хранились тысячи тонн селитры

12-й причал в Николаевском порту, на котором раньше лежала селитра ВВС Украина

В порту заверили, что селитру убрали, однако не сообщили, куда

В Николаевском морском порту почти год хранилось более трех тысяч тонн конфискованной аммиачной селитры. Это могло вызвать трагедию, подобную взрыву в Ливане. Об этом сообщает ВВС News Украина.

Как стало известно, в сентябре 2018 года судно "Тузла" прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры общим весом 3,217 тыс. тонн. После чего ее выгрузили на причал №12.

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Однако, в пресс-службе порта отметили, что в прошлом году опасный товар убрали.

"После трагического взрыва в Бейруте в средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта хранится аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта опровергает эту информацию", – подчеркнули в пресс-службе.

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По данным руководства порта, вывоз вышеупомянутой грузовой партии был завершен в начале 2019 года. Однако, точную дату и место вывоза селитры не сообщили. В то же время местные активисты заверили, что в феврале прошлого года смесь еще была в порту.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел масштабный взрыв, который унес жизни более сотни человек. По данным высшего Совета обороны Ливана, трагедия произошла из-за 2750 аммиачной селитры, которую конфискованных в 2014 году с судна "Росус".