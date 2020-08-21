В николаевском аэропорту планируют запустить новые международные рейсы

В аэропорту провели реконструкцию взлетно-посадочной полосы

Президент Украины Владимир Зеленский в Николаеве Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский осмотрел Николаевский международный аэропорт, который вскоре планирует запустить новые международные рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что руководство аэропорта провело срочное совещание по расширению перечня международных маршрутов, которое состоится в ближайшее время.

Пока известно, что на аэродроме провели реконструкцию взлетно-посадочной полосы и инженерных сетей, а также ремонтируют здания и сооружения аэропорта. Кроме того, постепенно возобновляется работа производственных служб аэропорта, обновляется специальная техника для обслуживания воздушных судов, обеспечения авиационной безопасности.

Сообщается, что в аэропорту планируют реконструировать и переоснащить радиотехнические средства, системы светосигнального оборудования, провести капитальный ремонт аэровокзального комплекса.

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Напомним, недавно Украина и Словакия договорились о возобновлении работы аэропорта "Ужгород". Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что осталось подписать необходимые межправительственные соглашения.