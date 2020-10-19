В николаевских больницах скоро не хватит места для всех больных коронавирусом, – мэр

Мэр Николаева Александр Сенкевич Фото из открытых источников

Тем не менее, как отметил Сенкевич, горожане не верят в коронавирус

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе скоро не хватит больничных мест на фоне нынешнего уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал, в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

По мнению главы Николаева, главной проблемой является то, что горожане не верят в коронавирус, а потому не воспринимают всерьез меры безопасности. "Я пытаюсь объяснить людям, что можете называть коронавирус как угодно: грипп, ОРВИ, китайский грипп. Но вы должны понять, что необходимо защитить себя и своих близких от этой болезни" – сказал Сенкевич.

Мэр отметил, что если заболеваемость будет расти такими темпами, зараженных коронавирусом негде будет лечить. По его словам, каждая больница имеет 200 коек, но вскоре этого будет не хватать. Поэтому уже сегодня власти города думают над закупкой новых коек, чтобы принять больше пациентов.

Напомним, что в Украине хотят создать штаб по борьбе против COVID-19 во главе с Зеленским. Соответствующее постановление парламентарии рассмотрят во вторник, 20 октября.