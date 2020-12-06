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В Николаеве откроют первый мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

 Укринформ

Госпиталь сможет разместить до 60 пациентов

В Николаеве в середине декабря откроют первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест для пациентов с COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина

"В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест, он будет из модульных конструкций", - сказал он. 

По словам Ляшко, средства для развертывания госпиталей уже выделены, а Минздрав определил табель их оснащения и критерии такого медучреждения. Однако, вопросы размещения госпиталя остаются на усмотрении местных властей.

"Вопросы локации остаются вопросами локаций. Если где-то, как в Донецкой области, его удобно будет развернуть на базе новой трехэтажного здания психиатрической больницы, то его развернут там. Если удобно развернуть на открытой местности, то развернут там. Важно, чтобы там был кислород", - подчеркнул Ляшко. 

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В то же время министр подчеркнул, что вопрос запуска мобильных госпиталей не будет решаться централизованно.

"Команда ушла, деньги выделены, мы в локации не лезем. Вопрос запуска решается", - добавил санитарный врач. 

Напомним, ранее Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения готовится разворачивать мобильный госпиталь в столичном Дворце спорта, где будут размещены кровати, обеспеченные кислородом, а также обустроены реанимационные отделения.

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