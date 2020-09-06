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В Николаеве коронавирус обнаружили в 4 школах и 2 детсадах

В Николаеве коронавирус обнаружили в шести учебных заведениях Фото из открытых источников

Болезнь подтвердили у детей и работников образовательных учреждений

В Николаеве в шести учебных заведениях выявили больных коронавирусом COVID-19. В связи с этим несколько групп и классов отправили на самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА. 

Как отмечается, случаи коронавируса подтвердили у детей и персонала учреждений. В частности, вирус обнаружили в четырех школах и двух учреждениях дошкольного образования:

В связи с этим на самоизоляцию были направлены следующие классы и группы:

  • ЗСО № 19 — 1 класс;
  • ЗСО № 20 — 1 класс;
  • ЗСО № 29 — 2 классы;
  • ЗСО № 46 — 1 класс;
  • ЗДО № 71 — 1 группа;
  • ЗДО № 95 — 1 группа.

Заметим, по состоянию на 5 сентября в Николаевской области показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тысяч населения составляет 54,23. Тогда как допустимый базовый уровень должен быть не более 40 на 100 тысяч населения.

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Среднее количество тестирований методами ПЦР и ИФА в течение семи дней на 100 тысяч населения – 59,56 при допустимом уровне не менее чем 24 на 100 тыс. населения.

Напомним, недавно в селе Тернопольской области закрыли на карантин школу, где коронавирус COVID-19 подтвердили в директора заведения.

Кроме этого, во Львовской области три школы в разных районах региона начали учебный год с дистанционного обучения из-за заражения корованирусом работников заведений. 

ZIK

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