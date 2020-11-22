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В Николаеве член комиссии от действующего мера пришёл пьяным на работу

В Николаеве член комиссии от Сенкевича пришёл пьяным на работу Фото из открытых источников

Инцидент произошел в Заводском районе города

В Николаеве член участковой избирательной комиссии в Заводском районе пришёл на работу пьяным. Об этом сообщают местные СМИ и избиратели.

Изначально, фотографию члена комиссии от действующего мера Сенкевича, выгрузили местные жители в социальную сеть Facebook.

"Пораньше пришли проголосовать, а здесь кому-то уже очень хорошо. Время 9 утра, на минуточку" - пишет местная жительница на своей страничке Facebook.

Позже, журналистам удалось идентифицировать мужчину на фото. Им оказался Александр Павленко, член комиссии от действующего мера Александра Сенкевича.

Напомним, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. В бюллетене для голосования николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем либо его оппонентом Владиславом Чайкой. 

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