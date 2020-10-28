live
Новости » Общество Читати новину українською

В Николаеве будут пересчитывать бюллетени на 16 избирательных участках

Пересчет бюллетеней в Николаеве ГО "Опора"

Причиной этого стала неправильная упаковка избирательной документации

В Николаеве центральная районная территориальная избирательная комиссия приняла решение о пересчете бюллетеней на 16 участках. Об этом сообщает ОПОРА

"28 октября Центральная районная в городе Николаеве ТИК принимала протоколы участковых избирательных комиссий. Некоторые УИК сдали протоколы с первого раза, других отправили на уточнение протоколов из-за выявленных ошибок и неточностей, а по 16 комиссиям районная ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней из-за неправильной упаковки", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Борисполе из-за смерти мэра проведут повторные выборы, – "ОПОРА"

Как отмечается, бюллетени по выборам депутатов Николаевского горсовета и городского головы будут перечислены на избирательных участках: № 480880, 480936, 480917, 480898, 480890.

В то же время на ИД № 480885, 480886, 480887, 480909, 480926, 480876, 480925, 480913, 480875, 480884, 480922 будут пересчитывать бюллетени по выборам депутатов горсовета.

После того, как районная ТИК завершит прием уточненных протоколов, она в присутствии членов УИК начнет пересчет бюллетеней и составит новые протоколы.

Новости по теме: Более 99% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей, - ЦИК

Напомним, ранее во Львовской области Бибрский городской избирательный комитет и Славский поселковый избирком отправили на пересчет голосов на 10 участках.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Главе фейковой участковой комиссии в Сумской области сообщили о подозрении Зеленский сменил руководителей СБУ в трех регионах В Сумской области нацгвардейца задержали по подозрению в убийстве В Сумской области отец и двое сыновей баллотируются в депутаты от трех разных партий
Loading...

программы канала ZIK

Марина Ставнийчук | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
День освобождения Украины. Внешнее вмешательство в страну. Требования МВФ | Ток-шоу
Взрыв на Харьковщине. Результатов выборов до сих пор нет. Убыточная
Что происходит с монобольшинством? Переписать историю | Ток-шоу
Взрыв под Харьковом. Итоги выборов. Кабмин хочет услышать украинцев | Ток-шоу