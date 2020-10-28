В Николаеве будут пересчитывать бюллетени на 16 избирательных участках

Пересчет бюллетеней в Николаеве ГО "Опора"

Причиной этого стала неправильная упаковка избирательной документации

В Николаеве центральная районная территориальная избирательная комиссия приняла решение о пересчете бюллетеней на 16 участках. Об этом сообщает ОПОРА.

"28 октября Центральная районная в городе Николаеве ТИК принимала протоколы участковых избирательных комиссий. Некоторые УИК сдали протоколы с первого раза, других отправили на уточнение протоколов из-за выявленных ошибок и неточностей, а по 16 комиссиям районная ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней из-за неправильной упаковки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бюллетени по выборам депутатов Николаевского горсовета и городского головы будут перечислены на избирательных участках: № 480880, 480936, 480917, 480898, 480890.

В то же время на ИД № 480885, 480886, 480887, 480909, 480926, 480876, 480925, 480913, 480875, 480884, 480922 будут пересчитывать бюллетени по выборам депутатов горсовета.

После того, как районная ТИК завершит прием уточненных протоколов, она в присутствии членов УИК начнет пересчет бюллетеней и составит новые протоколы.

Напомним, ранее во Львовской области Бибрский городской избирательный комитет и Славский поселковый избирком отправили на пересчет голосов на 10 участках.