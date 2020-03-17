В Нидерландах за сутки от коронавируса умерло 19 человек

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Среди 1705 больных с коронавирусом 389 человек – медработники

В Нидерландах за последние сутки умерло 19 человек. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

В целом в стране за последние 24 часа подтверждено 292 новых случаев заражения.

"19 пациентов умерли, выявлено 292 новых больных. В общем 1705 больных и 43 умерших", - сказано в сообщении.

Уточняется, что среди 1705 больных с коронавирусом 389 человек – медработники.

В Нидерландах через коронавирус до 6 апреля закрыли школы, садики, рестораны и кафе. Власти страны призывает не паниковать и не скуповувувати продукты питания - супермаркеты будут работать.

В настоящее время В Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования Covid-19, из них один летальный на Житомирщине. В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус, но факт заболевания не подтверждено.

Напомним, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения через коронавирус. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

С 18 марта 2020 года до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).