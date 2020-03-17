В Нидерландах отменили съемки визиток участников Евровидения-2020

Евровидение-2020 из открытых источников

Первыми отказались от съемки Израиль и Литва

В связи с введением карантина в странах Европы из-за распространения коронавируса COVID-19, в Нидерландах отменили съемки визиток участников Евровидения-2020. Об этом сообщает Wiwibloggs.

Согласно сообщению, обычно визитки снимаются в принимающей стране. В этом году 41 участник должен был записать их в Нидерландах. Из-за вспышки коронавируса в Европе, съемки отменили. Коллективы создадут свои визитки каждый у себя на родине.

Как отмечается, первыми отказались от создания видеовизиток своих участников в принимающей стране Израиль и Литва.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции, ежегодный концерт участников Евровидения-2020 оказался под угрозой срыва. Его перенесут с 4 апреля или совсем отменят.

Напомним, известный вирусолог Аб Остерхаус из Нидерландов выступил с заявлением, что Евровидение-2020, которое должно состояться в Роттердаме, под угрозой срыва из-за коронавируса COVID-19. В свою очередь администрация конкурса отметила, что если эпидемия коронавируса не стихнет, то Евровидение-2020 все равно состоится. Скорее всего, конкурс пройдет или в телевизионной студии, или при пустой арене. Правда, даты и место проведения могут быть другими.