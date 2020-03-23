live
Новости » Общество Читати новину українською

В НБУ предлагают выплачивать зарплаты и пенсии только в безналичной форме

Национальный банк Украины

Впрочем банки и банкоматы продолжат работать

В Национальном банке Украины предложили выплачивать зарплаты и пенсии исключительно в безналичной форме. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

“Как вы уже знаете, наличка потенциально может быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности. Поэтому Национальный банк обращается к Кабинету Министров и органов местного самоуправления по переводу всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками”, - говорится в сообщении

Впрочем, добавляется, что банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

В свою очередь банкоматы должны быть подкреплены наличными, чтобы клиенты при необходимости могли снять средства. Впрочем в учреждении призвали минимизировать контактирование с банкнотами.

Ранее сообщалось, что Нацбанк обратился к Кабинету министров с предложением разрешить ломбардам, валютным обменникам, кредитным союзам продолжать предоставлять свои услуги во время карантина.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Отложите в сторону политическую борьбу: Зеленский обсудил с главами ОГА методы противодействия коронавирусу "Антикапитулянты" призвали Зеленского не прекращать конфликт на Донбассе во время пандемии коронавируса Зеленский предложил руководителям украинских каналов транслировать телеуроки для учащихся 5-11 классов Чрезвычайная ситуация в Киеве, "кредитные каникулы" для каждого и возврат 26 тысяч украинцев из-за границы: Главное за 20 марта
Loading...

программы канала ZIK

В Украину доставили тесты на коронавирус | # Новости | 23.02.20
Владимир Кацман в эфире телеканала ZIK, 23.03.20
Народ против | Закрытые границы. Новые назначения. На пороге экономического кризиса | 19.03.20
Новые инфицирования. Чрезвычайная ситуация в стране | Детали недели | 21.03.20
Коллективный иммунитет. Новые случаи заболевания | Детали дня | 20.03.20
Вирусные каникулы. Чрезвычайная ситуация в областях | Ток-шоу