В НБУ предлагают выплачивать зарплаты и пенсии только в безналичной форме
Впрочем банки и банкоматы продолжат работать
В Национальном банке Украины предложили выплачивать зарплаты и пенсии исключительно в безналичной форме. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
“Как вы уже знаете, наличка потенциально может быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности. Поэтому Национальный банк обращается к Кабинету Министров и органов местного самоуправления по переводу всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками”, - говорится в сообщении
Впрочем, добавляется, что банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.
В свою очередь банкоматы должны быть подкреплены наличными, чтобы клиенты при необходимости могли снять средства. Впрочем в учреждении призвали минимизировать контактирование с банкнотами.
Ранее сообщалось, что Нацбанк обратился к Кабинету министров с предложением разрешить ломбардам, валютным обменникам, кредитным союзам продолжать предоставлять свои услуги во время карантина.