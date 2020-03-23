В НБУ предлагают выплачивать зарплаты и пенсии только в безналичной форме

Национальный банк Украины

Впрочем банки и банкоматы продолжат работать

В Национальном банке Украины предложили выплачивать зарплаты и пенсии исключительно в безналичной форме. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

“Как вы уже знаете, наличка потенциально может быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности. Поэтому Национальный банк обращается к Кабинету Министров и органов местного самоуправления по переводу всех организаций, предприятий, физических лиц - на осуществление этих платежей в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками”, - говорится в сообщении

Впрочем, добавляется, что банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.

В свою очередь банкоматы должны быть подкреплены наличными, чтобы клиенты при необходимости могли снять средства. Впрочем в учреждении призвали минимизировать контактирование с банкнотами.