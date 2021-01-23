В Нафтогазе заявили, что сменить поставщика газа можно будет в отделении почты

Нафтогаз готовит совместный с Укрпочтой проект для смены поставщика газа Фото из открытых источников

Компания готовит совместный проект с Укрпочтой

Национальная компания "Нафтогаз Украины" через две недели планирует запустить совместный с Укрпочтой проект для изменения поставщика газа офлайн. Об этом рассказал председатель правления НАК Андрей Коболев в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Укринформ.

По словам Коболева, "Нафтогаз" поставляет голубое топливо для 9% украинских потребителей.

"Очень много есть слухов, что украинский потребитель какой-то не такой и плохо платит. Это все ложь. В нашем портфеле - 9% украинских домохозяйств. Мы хотим сказать, что украинский потребитель очень добросовестный. Уровень расчетов близок к 100%", – пояснил он.

Новости по теме: В "Нафтогазе" предупредили о возможном дальнейшем подорожании газа

Отмечается, что клиенты "Нафтогаза" авансом платят до 35% стоимости газа. Кроме того, Коболев анонсировал запуск нового проекта, который позволит пользователям менять поставщика в отделении почты.

"Мы через две недели запускаем совместный с Укрпочтой проект. Мы запустили совместный проект с Сберегательным банком, что позволяет не только в интернете сменить поставщика газа, но и прийти в отделение", — добавил Андрей Коболев.

Напомним, на прошлой неделе "Нафтогаз Украины" сообщил, что может обеспечить единый тариф для всех бытовых потребителей газа во время карантина или до конца отопительного сезона. Кроме того, компания заявила о готовности принять других потребителей, чьи поставщики не смогут предоставлять услугу по регулируемой цене.