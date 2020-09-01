В "Нафтогазе" объяснили рост цены на газ для населения

Korrespondent

Рост цены обусловлен рыночными тенденциями

Рост цены на газ перед отопительным сезоном обусловлен рыночными тенденциями. Об этом в эфире телеканала "Украина 24"заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Ежегодно цена летом проваливается очень низко, как правило, и подрастает на зиму - на сезон большого потребления. Бывают исключения, но общие тенденции - провал летом и подъем зимой. Это происходит и сейчас, так работает рынок", - сказал Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", Украина идет в фарватере европейского рынка газа, поэтому если он растет, то украинский рынок тоже растет.

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Напомним, газовая поставочная компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости доставки. По сравнению с августом цена газа выросла на 45%.