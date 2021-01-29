В Нацполиции создадут новый департамент, который будет следить за эффективностью работы сотрудников

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко Фото из открытых источников

Создание подразделения запланировано на март

Глава Национальной полиции Игорь Клименко анонсировал создание Главной инспекции для надзора за работой всей полицейской системы и анализа эффективности предоставления услуг гражданам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"К сожалению, и в подразделениях полиции попадаются недобросовестные работники, которые своими позорными поступками бросают тень на коллег. Мы взяли за правило: если полицейский нарушил Закон, то это немедленное увольнение из полиции, а материалы служебных расследований безотлагательно передаются в соответствующие правоохранительные органы", - отметил Клименко.

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Он также рассказал, что в прошлом году уволены за совершение преступлений 142 полицейских, а за нарушение дисциплины - 371.

В целом в 2020 году подразделения внутренней безопасности начали почти 900 уголовных производств, из которых более 400 – по факту предложение или предоставление неправомерной выгоды полицейским, а более 300 – за совершение противоправных действий в отношении сотрудников полиции. В результате почти 600 правонарушителей уже получили сообщение о подозрении.

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Напомним, недавно в Мелитополе правоохранители задержали следователя районного управления полиции во время получения 282 тысяч гривен взятки за изменение меры пресечения лицу.