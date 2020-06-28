В начале недели в Украине пройдут грозы и град, - ГСЧС

Также ожидается шквальный ветер

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По прогнозам синоптиков, новая неделя принесет в Украину непогоду, поэтому спасатели предупреждают об ухудшении погоды в понедельник, 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, грозы, град и шквалы могут ударить по Левобережной Украине, а также западные области.

"По информации Укргидрометцентра 29 июня на Левобережье, днем и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, когда закончится наводнение в западных областях, после этого Кабмин сможет посчитать точную сумму нанесенного ущерба.

Также он заявил, что из-за масштабных наводнений, которые охватили на этой неделе Западную Украину, пострадали более 250 населенных пунктов.