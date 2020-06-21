В начале недели Украину ожидают сильные дожди с грозами

Дожди с грозами пройдут по всей территории страны

Фото из открытых источников

В понедельник, 22 июня, по всей Украине ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, 22 июня прогнозируются кратковременные дожди, грозы (ночью местами), днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе и местами в южных областях значительные дожди.

Ветер северо-восточный, в южной части юго-западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 15-20°, днем 24-29°, в Карпатах 20-25°.

В свою очередь, КГГА предупреждает, что днем 22 июня в Киеве ожидается гроза (И уровень опасности, желтый).

Фото из открытых источников

23 и 24 июня в Украине также прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха ночью 14-18°, днем на Западе Украины 19-23°, в центральных областях – 23-27°, на Востоке – 26-30°.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Напомним, недавно синоптик предупредила, что через неустойчивую погоду в Украине вероятны смерчи. Так, серьезные очаги неустойчивой погоды, ливни, грозы, шквалы наблюдаются на западе.