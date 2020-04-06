В Нацбанке объяснили, почему подорожали продукты "борщевого набора"

Подорожание продуктов из открытых источников

Это связано с повышением спроса из-за сокращения предложения

В Национальном банке Украины объяснили, что повышение цен на продукты "борщевого набора", а также - крупы и цитрусовые связано с повышенным спроса на фоне сокращения предложения. Об этом говорится в экономическом обзоре недели НБУ от 3 апреля.

"Рост цен на мясо и овощи из борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - говорится в обзоре.

В то же время рост цен на гречку и туалетную бумагу, которые относятся к своеобразных "индикаторов кризиса", НБУ объяснил ажиотажным спросом.

Вместе с тем, в Нацбанке заявили о подорожании чеснока, лимонов и лука - так называемых "продуктов-антисептиков".

По данным регулятора, на рост цены таких продуктов повлиял и курс гривны, поскольку лимоны и чеснок в Украине преимущественно импортируются.

Напомним, ранее в Минэкономики заявляли, что ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в Украине после начала карантина, спал.