live
Новости » Общество Читати новину українською

В Нацбанке объяснили, почему подорожали продукты "борщевого набора"

Подорожание продуктов

 из открытых источников

Это связано с повышением спроса из-за сокращения предложения

В Национальном банке Украины объяснили, что повышение цен на продукты "борщевого набора", а также - крупы и цитрусовые связано с повышенным спроса на фоне сокращения предложения. Об этом говорится в экономическом обзоре недели НБУ от 3 апреля.

"Рост цен на мясо и овощи из борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - говорится в обзоре.

В то же время рост цен на гречку и туалетную бумагу, которые относятся к своеобразных "индикаторов кризиса", НБУ объяснил ажиотажным спросом.

Вместе с тем, в Нацбанке заявили о подорожании чеснока, лимонов и лука - так называемых "продуктов-антисептиков".

По данным регулятора, на рост цены таких продуктов повлиял и курс гривны, поскольку лимоны и чеснок в Украине преимущественно импортируются.

Напомним, ранее в Минэкономики заявляли, что ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в Украине после начала карантина, спал.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пограничники обнаружили трех украинцев, которые хотели сбежать за границу, чтобы не соблюдать режим самоизоляции За сутки в Украину прибыло почти 11 тысяч граждан, - ДПСУ Кузьмин: Ограничение Кабмином свободы передвижения и свободного выбора места проживания является незаконным В ВСУ зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Новые законы, министры и заражения: Украина перед пиком эпидемии | 02.04.20
Евгений Комаровский | Вирус атакует. Реформа медицины | Ток-шоу
Мэры городов Украины об эпидемической ситуации | 03.04.2020
Языковой вопрос. Бесплатный карантин | Ток-шоу
Принудительная госпитализация. Советы от Комаровского | Ток-шоу
Инсайды недели с Наташей Влащенко | 03.04.2020