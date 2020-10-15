В МВФ подсчитали, на сколько сократится население Украины за 6 лет

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Согласно данным МВФ, на конец 2019 года население Украины составляло 41,733 млн человек

До 2025 года население Украины сократится на 1 млн человек. Об этом говорится в материалах МВФ "Перспективы мировой экономики".

Согласно данным МВФ, на конец 2019 года население Украины составляло 41,733 млн человек (по данным Госстата - 41,902 млн).

Итак, в Фонде считают, что в течение 6 лет население Украины сократится на 1 млн человек:

на конец 2020 года - 41,536 млн человек;

на конец 2021 года - 41,369 млн человек;

на конец 2022 года - 41,204 млн человек;

на конец 2023 года - 41,039 млн человек;

на конец 2024 года - 40,875 млн человек;

на конец 2025 года - 40,712 млн человек.

К слову, в Украине по "электронной переписи Дубилета" проживает 37,2 млн человек без учета ОРДЛО и Крыма. В предыдущем Кабмине заявляли, что отклонение не превышает 2.86%.

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Напомним, ранее Международный валютный фонд улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2%. Вместе с тем Фонд прогнозирует, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 3 % (ранее прогнозировали 1,1 %), в 2025 году - рост на 4 %.