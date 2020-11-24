В МВД рассказали, кого штрафуют за отсутствие маски самыми первыми

Нацполіція

Советник подчеркнул, что людей, которые отказываются платить штрафы, ожидают серьезные проблемы

Правоохранители штрафуют прежде всего тех украинцев, которые грубо отказывается соблюдать карантин. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Иван Варченко.

"Относительно новых юридических обстоятельств, которые появились в связи с новой нормой кодекса Украины об административных правонарушениях и касаются физических лиц, штраф от 170 до 255 грн налагается на месте, административный протокол сразу же составляется на месте и человек обязан заплатить", - сказал Варченко.

Советник подчеркнул, что людей, которые отказываются платить штрафы, ожидают серьезные проблемы.

"Дальше исполнительное производство, проблемы для человека за неуплаченный штраф могут быть в связи с работой по этому исполнительному производству, когда человек не сможет воспользоваться какими-то привилегиями и возможностями и все такое", - добавил Варченко.

Новости по теме: В полиции объяснили, при каких условиях украинцев будут штрафовать за отсутствие маски

Напомним, в Украине с 21 ноября начали действовать новые санкции за нарушение карантина в виде штрафов. Нарушителям противоэпидемических ограничений грозит штраф до 255 гривен.