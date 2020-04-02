В МВД отреагировали на нападение на съемочную группу телеканала ZIK: Какое наказание грозит нападавшим

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко МВД Украины

"Лица достаточно хорошо видно – мы всех установим"

Все лица, которые нападали и применяли насилие в отношении съемочной группы телеканала ZIK, будут привлечены к ответственности по статье 171 Уголовного кодекса Украины.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Я связался с Аллой Жизневской, с ней, в свою очередь, связались специалисты следственной оперативной группы города Киева, поэтому все лица, которые нападали и применяли насилие к вашей сьемочной группе, будут привлечены к ответственности по ст. 171 Криминального кодекса, именно, препятствование журналистской работе. Ваши журналисты имели право снимать в общественном месте, как кто занимается спортом, имели право задать вопросы. Нападать на них никто права не имел. Что касается полиции, то у нас значительная часть полицейских сейчас занята и на охране больниц, в которых проходят тесты на коронавирус. Сейчас по два полицейских, нацгвардейца ездят в каждом автобусе и троллейбусе, в общественном транспорте города Киева. Но у нас достаточно сил для того, чтобы привлечь к ответственности тех лиц, которые нарушают закон", – подчеркнул Антон Геращенко.

Заместитель министра внутренних дел объяснил, какое наказание грозит молодым людям, которые напали на съемочную группу.

"Зависит от того, какие были нанесены телесные повреждения. Если телесных повреждений нет, то это может быть штраф или условный срок. Если у оператора будут телесные повреждения средней тяжести, то за это можно загреметь уже и за решетку. Поэтому лица там достаточно хорошо видны. Мы всех установим, в том числе, и по трафикам мобыльных телефонов", – отметил Антон Геращенко.

Как сообщалось, в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок. Неизвестные молодые люди напали на съемочную группу ZIK в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.

Как известно, из-за увеличения количества заболеваний на коронавирус в Киеве столичная власть решила установить режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение значится в распоряжении КГГА №488 от 20.03.2020.

Власть прописала новые ограничения для горожан, тем самым пытаясь свести к минимуму пребывание киевлян на улице и в людных местах и противодействовать распространению коронавируса.

Запреты касаются и общественного транспорта, и пребывания в торговых помещениях и на площадках отдыха.