В МВД намерены ужесточить наказание за оскорбление полицейских

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На сегодняшний день эта сумма составляет не более 255 грн.

В Министерстве внутренних дел предложили увеличить размер штрафа за оскорбление полицейских. Об этом в интервью "УНН" рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, они разработали соответствующий законопроект, согласно которому за оскорбление полицейские будут штрафовать на сумму 1700-3400 грн., хотя сейчас за невыполнение требований полицейского необходимо заплатить лишь 136-255 грн.

"Если депутаты нас поддержат... я хочу посмотреть, как они будут реагировать, если им будут плевать в лицо, если депутатов будут обижать, и они ничего не смогут сделать, когда им надо стоять часами и выслушивать все эти глупости", - заявил Геращенко.

Напомним, когда суд избирал Стерненко меру пресечения, то под зданием собрались сотни людей в поддержку активиста. Тогда между активистами и правоохранителями произошли столкновения.

Сразу после этих событий был поднят вопрос об увеличении штрафа за оскорбление полицейских. Также в МВД анонсировали дополнительную ответственность для тех, кто травит газовыми баллончиками сотрудников правоохранительных органов.