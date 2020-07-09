В МВД инициируют установку видеокамер и тепловизоров, чтобы предотвратить масштабные пожары

Антон Геращенко

По словам Геращенко, чтобы покрыть всю Украину нужно 200 камер

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что МВД предлагает установить на территории лесных массивов видеокамеры и тепловизоры, чтобы выявлять пожар сразу, как он начинается. Об этом он сказал во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

Отвечая на вопрос относительно того, как МВД и Нацполиция планируют предотвращать и бороться с пожарами, ведь как показывают ситуации в Житомирской и Луганской областях, это приводит к человеческим жертвам и масштабным разрушениям, Геращенко назвал возможным решением установки видеокамер и тепловизоров.

"В этом году у нас, действительно, непривычные климатические условия, и те пожары, которые были в марте-апреле, были спровоцированы тем, что была бесснежная зима и очень большая температура воздуха и палило солнце. Что же до выводов, которые мы сделали после житомирских и чернобыльских пожаров. Мы предложили уже бывшему руководителю Государственного лесного агентства поставить по всей стране на территории своих хозяйств видеокамеры и тепловизоры на высоких башнях, которые могут контролировать факт начала пожара. Один такой прибор по моей инициативе поставили в Чернобыльской зоне. На огромной антенне на высоте 180 метров. Стоит тепловизор и видеокамера уже месяц, которые фиксируют в радиусе 10 км любой пожар, и пожарные могут выезжать тогда, когда горят лишь несколько десятков или сотен квадратных метров", - отметил представитель МВД.

Кроме этого, он отметил, чтобы покрыть всю Украину, нужно лишь 200 камер. Такие камеры китайского производства стоят 25 тыс. евро, а 200 камер – это 50 млн евро или 150 млн грн.

"А теперь вопрос – знаете, сколько мы потратили на тушение пожара в Чернобыльской зоне? 150 млн грн за неделю, потому что летали – тысячи вылетов самолетов, тысячи тонн горючего, со всей страны собирали пожарных. Можно спокойно за один год поставить 200 камер на высоте 50-70 метров на вышках, например, сотовой связи по всей территории лесных массивов Украины и видеть пожар, когда он только-только начинается", - подчеркнул Геращенко.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что штрафы не останавливают граждан от вождения в нетрезвом состоянии, поскольку ежедневно полиция задерживает 300-400 пьяных водителей, поэтому МВД рассматривает усиление ответственности.