В МВД хотят привлечь собак-нюхачей для выявления людей с коронавирусом COVID-19

МВД рассматривает возможность по подготовке собак для выявления лиц с признаками COVID-19 EPA-EFE

Сейчас кинологические службы работают в Нацполиции, Госпогранслужбе и Нацгвардии

Министерство внутренних дел Украины рассматривает возможность внедрения превентивного проекта по подготовке служебных собак для выявления лиц с признаками COVID-19. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, передает пресс-служба ведомства.

"Впервые этот превентивный инструмент борьбы с пандемией начали использовать в Финляндии в конце сентября. Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обучены обнаруживать запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках прибывающих пассажиров. Собаке нужно всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается пройти бесплатно тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта. Позже финский опыт начали использовать и другие группы исследователей, в частности из Великобритании и Франции, которые тоже тренируют собак распознавать коронавирус", – отметила Ковальчук.

Также она отметила важность мобилизации усилий, изучения передовых европейских практик для обеспечения стабильности и безопасности.

"Для нас опыт ЕС в этой сфере является очень важным. Использование служебных собак для различных целей правоохранительной системы уже давно не новость. Кинологические службы работают и в Национальной полиции, и в Государственной пограничной службе и в Национальной гвардии", – сказала заместитель главы МВД.

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Ранее сообщалось, что вооруженные силы Австрии в начале июня начали испытательную фазу обучение служебных собак для выявления коронавирусной инфекции у людей даже при бессимптомном течении болезни. Сначала учения проводились с одной овчаркой в игровой форме.