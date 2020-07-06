В МВД анонсировали более тщательный контроль за работой развлекательных заведений в условиях карантина

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Только два города – Харьков и Львов – четко запретили функционирования развлекательных заведений после 22:00

Министерство внутренних дел возьмется за тщательный контроль работы развлекательных заведений в условиях карантина. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом, правоохранители планируют устроить тщательную проверку работы развлекательных заведений в условиях карантина, особенно в вечерние часы.

Отмечается, что лишь два города – Харьков и Львов – четко запретили функционирования развлекательных заведений после 22:00, а в Херсонской и Сумской областях вообще не определено условий для работы таких заведений в указанное время.

"Уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат. Помню, в начале эпидемии больные медики составили пятую часть всех зараженных. Теперь такое ​​же тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти больными болезнью, от которой пока нет вакцины", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

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Напомним, ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям города Киева позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22 часов.