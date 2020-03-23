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В Мукачево подтвердили заболевание на коронавирус

Фото из открытых источников

Зараженной оказалась 69-летняя женщина

В Мукачево лабораторно подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает местный медицинский центр в Facebook.

"По состоянию на 17:00 есть один лабораторно подтвержденный случай на COVID-19. Жительница города Мукачево, 1951 года рождения. Ее муж вернулся с Италии 6 марта 2020 года. Сегодня утром она обратилась к семейному врачу по телефону. В результате разговора было принято решение о необходимости тестирования. Выездная бригада провела забор биоматериала и передала в Мукачевскую ЦРБ. Результат оказался положительным", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас состояние женщины стабильное. Ее госпитализируют в Закарпатскую областную инфекционную больницу каретой скорой помощи.

"Мужчина находился в самоизоляции, однако женщина посетила приходскую церковь 20 и 21 марта. Сейчас формируем списки контактных лиц", - добавили в медицинском учреждении.

Напомним, по состоянию на утро, 23 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из низ три - летальные случаи, 1 - выздоровел.

Сегодня стало известно, что в Ивано-Франковской области умерла женщина, у которой подозревали наличие коронавируса. 

Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко сообщил про еще четыре случая коронавирусной инфекции в Киеве.

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