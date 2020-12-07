В Москве с COVID-19 экстренно госпитализировали актера Игоря Угольникова

Игорь Угольников Фото из открытых источников

Еще 23 ноября у актёра пропало обоняние и появилась ломота в теле

Сегодня, 7 декабря, стало известно, что в Москве экстренно госпитализировали российского актера Игоря Угольникова из-за заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве. Он заразился коронавирусом. Еще 23 ноября у актёра пропало обоняние и появилась ломота в теле. А потом подтянулись и остальные симптомы ковида: сухой кашель и температура", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компьютерная томография легких Угольникова показало двустороннюю пневмонию, а тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Справка:

Игорь Угольников (род. 15 декабря 1962, Москва) — советский и российский актёр и режиссёр театра, кино и телевидения, сценарист, продюсер, телеведущий и шоумен, заслуженный артист РФ (2016). Академик международной академии телевидения и радио. Генеральный директор студии "Военфильм".

Широко известен как киноактёр и телеведущий программ "Оба-на!", "Оба-на! Угол-шоу", "Доктор Угол" и "Добрый вечер с Игорем Угольниковым" в первой половине 1990-х годов.

Напомним, 2 декабря российский актер, заслуженный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер в возрасте 71 года из-за осложнений в результате коронавирусной болезни COVID-19.